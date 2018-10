Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 ottobre

Finalmente il weekend è alle porte ed è ora di scegliere come trascorrerlo e in compagnia di chi. Fra concerti, mostre e teatro, le proposte in provincia di Pescara sono diverse e variegate. Abbiamo selezionato quelle ritenute più interessanti, ma per una panoramica completa c'è la sezione "Cosa fare in città". Buon divertimento!

Tempo libero

Desiderate guardare un film per rilassarvi con gli amici o con il vostro partner? Bene, a questo link avete l'opportunità di controllare tutti gli spettacoli in proiezione nella nostra provincia.

Se, invece, avete voglia di ballare potete consultare la nostra guida alla movida cittadina.

Mostre

Molto stuzzicanti gli allestimenti artistici che si possono visitare in città: l'Archivio di Stato celebra il centenario della Grande Guerra e del volo su Vienna con documenti fotografici e non solo.

Venerdì alla Fondazione Pescarabruzzo si inaugura una mostra antologica per il trentennale della morte di Andrea Pazienza. Un'altra esposizione interessante è "Storyboard - il cinema frame by frame" al Mediamuseum.

Al Museo Casa d'Annunzio prosegue "Terra Madre", pregevole personale di Daniela Di Bartolo. Al 16 Civico, infine, si può visitare “Barba Rosa”, dedicata a Sara Basta.

Venerdì 26 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune, si terrà la cerimonia finale del Premio Borsellino 2018 con Klaus Davi e Daniele Piervincenzi.