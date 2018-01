Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 gennaio

Inizia un nuovo weekend a Pescara e torna, come di consueto, la nostra guida ai principali eventi del fine settimana, l'ultimo di questo mese. Ecco cosa vi consigliamo, ricordandovi che l'elenco completo è disponibile in questa sezione.

Mostre

Molto stuzzicanti anche le mostre: è possibile visitare la personale fotografica di Daniela d'Arielli "a'mare" a Città Sant'Angelo o recarsi all'Alviani Art Space, presso l'Aurum, dove sabato si conclude "Here and Now" di Ilaria Biotti. A The Urban Box, invece, continua "Effrayant world", personale di Manuel Tatasciore.

Cinema e spettacoli

Chi ha voglia di guardare un film per rilassarsi con gli amici o con il proprio partner, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli in programmazione durante questi giorni nelle sale della nostra provincia. Inoltre venerdì sera all'Arca si svolgerà la rassegna "Nuovo Cinema Abruzzese", durante la quale verranno proiettati cortometraggi di registi o produttori abruzzesi.

Sabato tutti al Florian con le Terre del Sud e il recital "Dalla Majella ai Trabocchi - dai canti della tradizione a quelli d'autore". E' interessante anche "Solo la fine del mondo" di e con Paolo Verlengia che si terrà al Cantiere Teatrale il 20 gennaio. Preferite la comicità abruzzese? Domenica pomeriggio al Centro Commerciale Auchan c'è lo show gratuito di Vincenzo Olivieri.

CONCERTI - Chi vuole ascoltare un po' di buon rock italiano potrà essere soddisfatto dai Mondovisione, di scena il 27 gennaio all'Osteria della Musica con un repertorio interamente basato sulle canzoni di Ligabue. Il giorno dopo, invece, lo Scumm presenta la performance di Discomostro + Kusameze.

Grande musica anche al Loft 128 di Spoltore, dove sabato toccherà ai Paintbox (tribute Pink Floyd), che proporanno lo storico tour “Delicate Sound of Thunder”.