Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 dicembre

Natale e dintorni

In piazza Sacro Cuore rivive la magia del presepe con una bella scultura in pietra della Majella realizzata dal Maestro Franco Maria Del Ponte. A Santa Maria Arabona di Manoppello si svolge, dal 14 al 16 dicembre, “Natale in Abbazia”.

A Villa Raspa di Spoltore il centro commerciale L'Arca organizza due giorni di festa tra sabato e domenica. Sabato il centro storico di Città Sant'Angelo sarà rallegrato dalla “Passeggiata con Babbo Natale”, a cura dell’Associazione Culturale InCorso.

Domenica, sia a Pescara sia a Montesilvano, Babbo Natale arriva in tir con il Santa Claus Tour di Novissi all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza.

Sempre domenica, nel pomeriggio a Città Sant'Angelo, arriva 'Space Wars la Via della Forza Open Day': combattimenti blaster e spade laser, mostre, giochi e personaggi caratteristici della saga di Guerre Stellari.