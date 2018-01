Weekend a Pescara: gli eventi di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio

Weekend all'insegna dei concerti e della cultura a Pescara: vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in questi giorni. Come consuetudine, infatti, vi proponiamo la guida ai principali eventi previsti durante il fine settimana, ricordandovi che l'elenco completo è disponibile in questa sezione.

La nostra guida su ciò che è in programma durante questi giorni a Pescara e dintorni. Tanti gli appuntamenti in agenda, tra musica, teatro, cinema, mostre e altro ancora.

Concerti

Per gli amanti della musica classica suggeriamo il concerto dei Solisti Aquilani al Teatro Massimo che si terrà il 12 gennaio con musiche di Mozart, Bacalov e Nino Rota; il giorno successivo, all'Auditorium Flaiano, il Colibrì Ensemble suona Beethoven e Schumann con il noto pianista e direttore d'orchestra Alexander Lonquich.

Venerdì sera il Loft 128 di Spoltore presenta la trascinante performance dei Just Like Cure (tribute The Cure), mentre al Caffè Letterario è di scena la simpatia di Ray Sugar Sandro e al Grand Canyon gli InCanto interpretano i successi di Tiziano Ferro. Sabato, sempre al Loft, tocca ai Radio Supernova, omaggio ai mitici Oasis.

Chi ha voglia di cantare può andare venerdì sera al Notre Dame di Moscufo per il karaoke con Stefano D'Alberto e Luigi Muscio. Sabato, invece, il Senza Fissa Dimora ospita il live dei Cugini ITT: assolutamente da non perdere.

Cultura/incontri

Venerdì pomeriggio il disegnatore Antonio Sarchione, noto per "Hammer" e "Dragonero", incontra il pubblico ad Acme Fumetti. Consigliatissimo agli appassionati dei "comics". In serata grande teatro al Florian Espace di via Valle Roveto con Psycosis 4.48 di Sarah Kane.

Sabato pomeriggio Emanuele Felice dialoga con Oscar Buonamano sulla "Storia economica della felicità" a La Feltrinelli, mentre Nada Di Gregorio parla a San Valentino del suo libro "Corri e non fermarti mai".

Molto stuzzicanti anche le mostre: si può visitare la personale fotografica di Daniela d'Arielli "a'mare" a Città Sant'Angelo o recarsi all'Alviani Art Space, presso l'Aurum, dove continua "Here and Now" di Ilaria Biotti. Sabato a The Urban Box si inaugura "Effrayant world", personale di Manuel Tatasciore.

Cinema

Chi ha voglia di guardare un film per rilassarsi con gli amici o con il proprio partner, a questo link ha l'opportunità di consultare tutti gli spettacoli in proiezione durante questi giorni nelle sale della nostra provincia.