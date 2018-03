Gli appuntamenti della movida di Pescara nel weekend del 9 e 10 marzo 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Torna la movida del weekend e torna il divertimento per il popolo della notte pescarese. Venerdì si ripropone l’appuntamento Winile con il Camuzzi Bistrot all’ombra delle Torri Camuzzi. Giampaolo Oronzo con la musica rigorosamente in vinile di Alessandro Marini dà vita ormai da mesi all’appuntamento cult del venerdì notte che con la sapiente organizzazione dei Fratelli Fuschini è diventato ormai appuntamento fisso del venerdì notte. Sabato il locale replica con Lucas e la musica di Pelè che sfruttando il filone della dance italiana ogni settimana fa divertire i presenti tra una gustosa cena e un dopo ricco di sorprese e divertimento.

A Pescara vecchia continua il successo del Glam di Stefano Dottore con la Direzione Artistica di Lele Ferrante. Il giovedì si parte con Boom Boom, live music e ingresso gratuido dalle 21 fino all’alba. Ristorante rinnovato con possibilità di gustare Hambruger, arrosticini e altre prelibatezze alla brace. Il Venerdì musica e divertimento, mentre il sabato doppia area con Emanuele Di Sante in un a consolle e Lele Ferrante nell’altra per accontentare i clienti con tutti i generi musicali, dalla commerciale all’house.

Venerdì sera intanto continua il divertimento con la cena e live alle Hawaii con il venerdì dei Miracoli, una notte in compagnia dei Secondo Senso, affiancati alla cena spettacolo per la direzione artistica di Marco la Sorda. Sabato il Megà Disco Dinner presenta il prolungamento della festa della Donna con un'altra serata dedicata interamente alla Donna, la miglior animazione d'Italia, affiancata tra cena e disco con la musica in consolle di Jonathan Sterli e Andrea Germani mentre alla voce Cecio e Fabio Emme faranno il resto accompagnando i presenti tutta la notte. Ma sabato per gli amanti del latino c’è anche l’appuntamento con il Cafè del Mar, il locale di Cotellessa torna con l’appuntamento settimanale dedicata alla musica latina per una serata da passare a cena e poi ballare fino a notte fonda tra musica latina con lo staff del locale.

Musica e divertimento anche al Diavolo & l’acquasanta di Pescara Vecchia, che come sempre propone una gustosa cena tutte le sere affiancata a musica programmata dal patron Sabatelli. Sabato in particolare il locale propone cena-concerto con il live dei B Street Soul con Manuela Di Marco alla voce e Enrico Bottiglione alla chitarra. Ma per gli amanti del latino non ci può essere il sabato senza Fabrica del Ritmo. Questa settimana il locale propone come sempre l’immancabile appuntamento latino Pégate è il titolo della serata nel locale che diventerà come sempre il ritrovo pescarese degli amanti della musica latina e venezuelana con gli animatori del locale e la musica sapientemente mixata da Dj Caliente e Daniel De Cuba.

Visto il successo del Club Novanta di venerdì scorso, Stefano Cardelli riprogramma una nuova serata per gli amanti degli anni novanta per venerdì 16 marzo in compagnia dei dj storici Roberto Rantucci, Mauro Cesarone, Luca Santucci e la voce di Mr Lippo. Attesa intanto per l’inaugurazione del Cutty Sark prevista per la metà di marzo. Il locale completamente rinnovato sarà sicuramente la novità della fine stagione invernale.

