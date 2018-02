Weekend, gli appuntamenti della movida di Pescara - 16/17 febbraio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di IlPescara

Weekend pieno di appuntamenti per la movida pescarese. Alle Torri Camuzzi, il Bistrot Camuzzi dei fratelli Fuschini torna con i due appuntamenti ormai diventati un punto di riferimento. Il Venerdì con Winile, organizzato da Giampaolo Oro e la musica di Alessandro Marini che continua la partnership con il marchio di Jacobucci, cena e divertimento assicurato nella splendida location delle torri trasformate per l’occasione in un vero e proprio club. Sabato invece il bistrot propone sempre cena disco e divertimento con la consolle presidiata da Pelè e la voce di Lucas che tra successi italiani e la musica più moderna fanno come sempre divertire i presenti.

Venerdì sera conferma il successo Natura Club l’appuntamento settimanale con Ti porto via con me, la serata ideata da Luca Stirpe e organizzata con Paride Aloisi, Andrea Nuccitelli e Danilo La Rovere. Serata vedrà le performance di Stefano Camilli e il suo violino che accompagnerà i presenti a cena e a seguire in disco con la consolle che vede Jonathan Sterli, Nicola Simone e Claudio Corna. A Pescara vecchia continua il successo del Glam di Stefano Dottore con la Direzione Artistica di Lele Ferrante propone stasera con Dj Lele Ferrante mentre sabato doppia area con Emanuele di Sante in un a consolle e Lele Ferrante nell’altra per accontentare i clienti con tutti i generi musicali, dalla commerciale all’house.

Musica e divertimento anche al Diavolo & l’acquasanta che come sempre propone una gustosa cena tutte le sere affiancata a musica programmata dal patron Sabatelli. Il Nettuno di Stefano Cardelli invece sabato torna con la notte latina della Fabrica del Ritmo, che questa settimana propone musica con Dj Caliente Daniel de Cuba e Damiano Almonti con l’animazione del locale per divertirsi tutta la notte dalla cena alla disco con Merengue, Salsa, Bachata e Reggaeton.

Si torna sabato al Megà Disco Dinner che dopo il successo di Carnevale torna con la cena che vede l’accompagnamento live del Gruppo Exentia, mentre a seguire il locale della Famiglia Vaccaro con la speciale animazione dedicata alla luna proporrà la disco più attuale con la consolle ricca di Dj e vocalist. Ma sabato per gli amanti del latino c’è anche l’appuntamento con il Cafè del Mar: il locale di Cotellessa torna con l’appuntamento settimanale dedicata alla musica latina per una serata da passare a cena e poi ballare fino a notte fonda tra musica latina con lo staff del locale.

