Il web Marteking nelle imprese abruzzesi, convegno all'Università D'Annunzio

Un convegno per fare il punto della situazione per il web marketing all'interno delle imprese abruzzesi. Si chiama "Il web marketing e l'internazionalizzazione" il convegno che si terrà lunedì 8 ottobre a Pescara nell'Aula Federico Caffè dell'Università D'Annunzio in viale Pindaro.

Verranno presentati i risultati di una ricerca che fotografa la situazione nelle imprese della nostra regione per quanto riguarda il web marketing e la sua efficacia nelle strategie di sviluppo delle aziende.

INTERVENTI

AUGUSTA CONSORTI – Pro Rettore dell’Università “G. D’Annunzio”

MAURO ANGELUCCI – Presidente CCIAA di Chieti-Pescara

GIAMMARIA DE PAOLIS – Presidente Confindustria Giovani Abruzzo

GIANLUCA DE SANTIS - Digital Coordinator PID Punto Impresa Digitale CCIAA Chieti Pescara

LINO OLIVASTRI – Editore Meta Edizioni s.r.l

GLI AUTORI

PAOLA SABELLA – Segretario Generale CCIAA di Crotone

GIOVANNI MARCANTONIO – Project Manager Enterprise Europe Network

WALTER D’AMARIO – Docente di Web Marketing presso l’Università “G. D’Annunzio” e direttore del Master in Web Marketing “GoGoAcademy”

MODERA

NELLO DI MARCANTONIO - Giornalista