Villa Santa Maria di Spoltore, successo per la quarta edizione di "Scollinando"

Duecentoquaranta partecipanti alla quarta edizione del Memorial Lucio Pantaleone a Villa Santa Maria "Scollinando", gara podistica che ha animato la frazione di Spoltore. I vincitori sono stati Alessio Bisogno e Melissa Palanza, che hanno raccolto il testimone da Alberico Di Cecco e Barbara Spadaccini.

Completano il podio maschile Andrea Cuzzi della Polisportiva Teatina (00:49:41) e Antonio Bucci della Tocco Runners (00:50:02). Tra le donne, Spadaccini (team Runners Chieti) in 1:00:49 e terzo posto, come nel 2018, per Daniela Romilio, della Vini Fantini (01:02:43).

Il consigliere comunale Conti spiega come l'evento ormai sia diventato importante e seguito, considerando che la gara vale 40 punto per il circuito "Corri l'Abruzzo", e prevede oltre alla gara podistica di 13.5 km anche quella non competitiva di 3 km alla quale si sono iscritte persone di qualsiasi età. E la gara è anche l'occasione per scoprire le bellezze di Villa Santa Maria: