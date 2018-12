Via Roma: gli alberi di natale decorati con gli addobbi realizzati dagli alunni dell'Istituto Comprensivo 4

Saranno le decorazioni realizzate artigianalmente dagli alunni dell'Istituto Comprensivo 4 ad addobbare gli alberi di Natale di via Roma a Pescara, nell'ambito del progetto ‘Decora il verde pubblico’ in collaborazione con il comune di Pescara. Si tratta dei ragazzi della scuola media "Michetti Pascoli" e della scuola primaria di via Milano ad entrare in azione domani pomeriggio sabato 15 dicembre dalle ore 15 lungo via Roma, strade centrale dello shopping cittadino, sotto la supervisione degli insegnanti.

La dirigente scolastica Morgione ha aggiunto che a seguire ci sarà l'esibizione del Coro e Orchestra d’Istituto, classi II C e III A secondaria primo grado Pascoli, con il Coro Sinergie d’Arte; letture da ‘La Tregua di Natale’, a cura della professoressa Franca Berardi, canti a cura della professoressa Ciaffarini e dei docenti di Musica della scuola. Alle 16 invece nella palestra di via Milano ci sarà l'apertura del mercatino solidale dove i genitori proporranno i manufatti costruiti dai bambini e studenti della primaria e della scuola media.

Lunedì 17 dicembre altro appuntamneto, congruppi di alunni del Coro e Orchestra d’Istituto, Soprano professoressa Di Marco, e il Coro Sinergie d’Arte, a cura della docente Ciaffarini e di tutti i docenti di Musica dell’Istituto, si esibiranno nel Concerto di Natale alle ore 19.00 presso la Cattedrale S. Cetteo. Mercoledì 19 dicembre tutti i bambini e gli alunni delle scuole infanzia Rigopiano, primaria San Giovanni Bosco, secondaria primo grado Michetti del Coro e Orchestra d’Istituto e Sinergie d’Arte si esibiranno nel Concerto di Natale alle ore 10.30 presso la Chiesa San Giuseppe.