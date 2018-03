In piazza Sacro Cuore approda la rappresentazione della via Crucis

Si svolgerà domenica 25 marzo in Piazza Sacro Cuore, con partenza dal Santuario, la Sacra Rappresentazione della Via Crucis, un lavoro non solo teatrale, ma anche liturgico sotto forma di scene, che si svolge ogni anno in luoghi diversi e che quest’anno si avvale del contributo del Rettore Don Tonino Di Tommaso e dei suoi collaboratori e il patrocinio del Comune di Pescara.

Costumi riferiti all’epoca, copione fedele al racconto evangelico ma arricchito da meditazioni dialettali: queste le caratteristiche della manifestazione che coinvolge profondamente gli spettatori e alla quale lavorano per mesi numerosi volontari coordinati da Oliviero Zimuel, regista del Laboratorio teatrale La Carriole dell’associazione Vides Pescara Onlus diretta da Ivana Zuccarini.

L’organizzazione dei vari episodi dolorosi accaduti lungo il percorso per coinvolgere gli spettatori con una forte carica emotiva, quindici stazioni e l’aggiunta di un prologo. Musiche di Giuseppe Di Leo e canti eseguiti dai Cori Beato Nunzio di Pescara e Polyphonia di Spoltore diretti dal maestro Gianni Golini.

40 figuranti in costumi d’epoca, tra i quali 15 attori de “La Carriole” che, in vernacolo, declameranno le meditazioni scritte dal poeta Guido Antonioli. Francesco Morelli interpreterà Gesù e Laura D’Agostino la Vergine Maria.