UNA GRANDE FESTA PER IL COMPLEANNO DI BORGO D’ABRUZZO

Già dal suo nome, il Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo, pone l’accento sul legame che ha con il suo territorio. Un rapporto profondo che, anche durante gli eventi organizzati in Galleria, fa della tradizione la vera protagonista. Proprio come accadrà durante l’anniversario. Una grande festa durante la quale i visitatori potranno vivere – e anche assaporare – questa regione così magica.

Sabato 10 novembre, a partire dalle 17.30, è previsto un corteo storico con sbandieratori e tamburini, alla fine del quale avrà luogo lo spettacolo a tema “Cuori impavidi” a cura del Gruppo Storico de lo Certame di Popoli. Anche qui, emblematiche figure che hanno caratterizzato la storia quali cavalieri, arcieri e molto altro.

Domenica 11 novembre, a partire dalle 17.30, s’intraprenderà un altro viaggio nel tempo, stavolta attraverso la musica, con le più belle canzoni popolari italiane suonate dalla “Tequila & Montepulciano Band”. In entrambe le giornate, squisite degustazioni di porchetta e vino per tutti.

Un grande evento all’insegna della tradizione abruzzese e, al contempo, un’occasione unica per scoprire tutte le novità del Centro, con grandi marchi e tante sorprese. Il Centro Commerciale Auchan Borgo D’Abruzzo è in in via Nazionale 74, a Villanova di Cepagatti. Per rimanere aggiornati sugli eventi e sulle promozioni del Centro è possibile consultare il sito web e la pagina Facebook sempre aggiornata e ricca di contenuti.