"Una favola al museo", i più piccoli vivono e respirano il fascino di Casa d'Annunzio

Questa visita è stata pensata per dare la possibilità anche ai più piccoli di vivere e respirare il fascino di Casa d'Annunzio. Il percorso che il bambino si trova a compiere segue una fiaba raccontata attraverso i personaggi del museo.

Filastrocche, avventure e imprevisti animeranno la visita in cui, stanza dopo stanza, i bambini dovranno aiutare Gabriele e Renata a ritrovare quattro oggetti nascosti, senza i quali il poeta non riuscirà più a scrivere.

Ci saranno ostacoli e nemici da superare e il museo diventerà uno spazio interattivo dove i bambini vivranno in prima persona l'avventura raccontata dal narratore.



Info: dadabruzzo@libero.it, 388/2408406.



Costo servizio guida: 5 €

Biglietto d'ingresso al museo: gratuito per i bambini

Minimo partecipanti: 10

Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente.

L'iniziativa è riservata ai soci e a chi desidera tesserarsi per la prima volta. La tessera ha un costo di 3 €, con durata annuale.