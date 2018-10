“Una domenica insieme ai nostri amici”, evento dedicato agli animali da compagnia

Nel pomeriggio di domenica 21 ottobre, in occasione della giornata mondiale dei cani-guida, l'Assessorato alla Tutela del Mondo Animale e la Lega del Cane dedicheranno un evento all’accoglienza e all’informazione dedicata agli animali da compagnia.

L’invito è quello di portare il proprio cane e il proprio gatto in piazza, per giocare e raccontare la propria vita con questi speciali amici.

La giornata è immaginata e pensata per le famiglie con un occhio di riguardo per i bambini e sarà un’occasione per avvicinare i cittadini alla vita del canile comunale. Sarà possibile anche microchippare il proprio animale, specie se appena arrivato.

Presenti altresì veterinari, esperti di comportamento e le guardie zoofile, che agiscono in collaborazione con Polizia Municipale e Asl, per chi avesse situazioni di maltrattamento da denunciare. Previsto inoltre un concorso che vuole enfatizzare il rapporto con il cane e anche promuovere le adozioni.