Un corso per i professionisti del trucco alla scuola Sem di Pescara

Un nuovo percorso di studi, finalizzato alla formazione di professionisti nel settore del trucco. Sono numerose le richieste arrivate alla scuola di estetica Sem di Pescara, diretta da Clementina Iannacone, che ha avviato, il mese scorso, il corso di Truccatore Professionale Arte, Cinema, Moda e Spettacolo “Make Up Artist and Style”.

Una nuova qualifica, riconosciuta dalla Regione Abruzzo. Il corso accademico durerà fino a dicembre, per un totale di 800 ore complessive: 300 di teoria, 300 di pratica e 200 di backstage nei teatri, case di produzione e studi fotografici, sfilate di moda.

“Siamo molto soddisfatti del grande numero di richieste. In tanti hanno già chiesto di inserirsi nel nuovo corso che partirà a ottobre”, dichiara Jonathan Tabacchiera, direttore artistico e docente di pratica trucco correttivo e artistico. “Per noi è molto importante che ognuno crei il proprio stile, dopo aver appreso la tecnica. Per questo, le lezioni di trucco sono molto legate a quelle di storia del costume, tenute da Adriana Melissano. Il trucco deve essere parte integrante del look”.

Il corso è aperto a donne e uomini, maggiorenni, con un diploma di scuola dell’obbligo.

“Questo corso è una grande novità. Le ragazze che si diplomavano alle scuole di estetica erano costrette a raggiungere le grandi città come Roma e Milano per specializzarsi in trucco professionale. Da qui è nata l’esigenza di istituire un modello formativo specifico sul territorio”, spiega Clementina Iannacone. “La Regione Abruzzo ha istituito questo profilo a 360 gradi. Al momento siamo l’unica scuola che propone questo corso professionale, riconosciuto dalla Regione. Speriamo di diventare un punto di riferimento per il Centro-Sud. Alla fine del percorso accademico e dopo aver sostenuto un esame finale davanti alla Commissione regionale, verrà rilasciato il diploma con la qualifica professionale, riconosciuto e accreditato dalla Regione e valido in tutti gli Stati dell’Unione Europea. La nascita del corso accademico è un’opportunità di alta formazione e crescita professionale. Quella del Make up Artist è una professione molto richiesta in questi ultimi anni; per esercitarla ed emergere occorre una conoscenza molto profonda e qualificante”.

Nel corso delle 300 ore teoriche si studieranno storia del costume, del trucco e degli stili, cosmetologia, inglese, informatica e diritto. Le lezioni di pratica trucco consisteranno in esercitazioni guidate, durante le quali si sperimenteranno i make up più adatti alle diverse tipologie di viso e destinazioni di immagine. Le 200 ore di backstage consisteranno in prove pratiche sul campo, relative alle diverse tecniche di trucco (moda, teatrale, cinetelevisivo, effetti speciali, ecc.), in convenzione con teatri, case di moda, studi televisivi e altri soggetti del mondo dello spettacolo del territorio.

La scuola di estetica Sem è attiva dal 1966 e ha sede in via Fiume 5, a Pescara. Per informazioni sono a disposizione i numeri 085.4211224 - 339.2387778 - 347.0848049.