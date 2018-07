Torrestate 2018, gli appuntamenti di questo weekend a Torre de' Passeri

Fine settimana denso di appuntamenti fra sport, teatro e grande musica a Torre de’ Passeri. Entra nel vivo Torrestate 2018, il calendario degli eventi estivi promosso dal Comune con la partecipazione del vivace mondo delle associazioni del paese.

Spazio al teatro venerdì 6 luglio, quando il Parco dei Giusti (ore 21) sarà il suggestivo palcoscenico per la messa in scena del teatro di prosa “Radici profonde”. Lo spettacolo, promosso dalle associazioni la Carovana di Torre de’ Passeri e Officine teatrali di Pescara, porterà all’attenzione del pubblico il racconto di una delle più gravi tragedie minerarie della storia che si verificò l’8 agosto 1956, nella miniera di carbone di Bois du Cazier, in Belgio, dove si sviluppò un incendio che causò una strage. Le storie dei 262 minatori morti per le ustioni, il fumo e i gas tossici ed in particolare quelle dei 136 lavoratori italiani, fra cui molti abruzzesi, saranno raccontate sul palco dalla voce delle “vedove bambine” di Marcinelle.

Sabato 7 luglio, invece, musica e convivialità animeranno Piazza Plebiscito, con la serata di Karaoke e musica dal vivo, organizzata dall’associazione Ci piace Torre.

Chiusura, infine, domenica 8 luglio con la grande musica di Tecall Eventi. Noti interpreti abruzzesi porteranno il concerto “NinApp – Live, Io le canto così”: un omaggio agli stili e alle contaminazioni musicali, dalla bossa nova al latin jazz, al blues, al pop, al rock, toccando autori italiani ed internazionali. Sul palco, in Piazza Plebiscito (ore 21), la vocalist Nina Natarelli, il bassista e contrabbassista Filippo Blasetti, il batterista e percussionista Gianfranco Ciaccia e il chitarrista Marcello Chella.

Nel corso della serata verrà presentato Terra Autentica, progetto di turismo integrato, nato per tutelare e raccontare il patrimonio e la storia del Pescarese, che coinvolge 21 istituzioni comunali, fra cui Torre de’ Passeri e una serie di enti e istituzioni regionali e nazionali, tra cui Fondazione Pescarabruzzo, Soprintendenza Archivistica Abruzzo-Molise, Archivio di Stato di Pescara.

Inoltre c'è il torneo di Calcio a 5, tra gli eventi sportivi più seguiti della rassegna che animerà gli spazi della Villa Comunale. Sono complessivamente 6 le squadre che gareggeranno nella competizione sportiva organizzata dalla Gs Torre Spes. Calcio d'inizio il 5 luglio, finalissima lunedì 16 luglio.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.