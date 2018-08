Torre de’ Passeri si accende di colori, arte circense, musica e divertimento, sabato 11 agosto, dalle ore 20 e fino all’alba, per la sua quinta Notte Bianca.

Sarà un’edizione dai grandi numeri con 9 punti street food, 9 isole di animazione per grandi e piccini e, ancora, gli show dei buskers e la musica travolgente della ConTurBand, una marching band costituita da 15 elementi, fra fiati e percussioni, che proporrà un ricco repertorio, capace di raccogliere la tradizione bandistica delle bande del Meridione d’Italia e la lezione delle street band americane di New Orleans.

Fra le pérformance a cui si potrà assistere lungo viale Garibaldi e via San Vittorino spettacoli di equilibrismo e giocoleria acrobatica, con trampolieri, giocolieri, fachiri, mangiafuoco, pierrot e street performeroltre alla numerose attività organizzate dagli esercizi commerciali e dalle associazioni.

“Confidiamo di confermare ed accrescere il successo delle passate edizioni ed invitiamo a vivere il nostro paese in questa notte straordinaria, all’insegna della festa e dello stare insieme – ha detto il sindaco Piero Di Giulio –Voglio ringraziare sin da ora, a nome dell’Amministrazione, gli sponsors, i commercianti, gli esercizi pubblici, le associazioni locali, i nostri volontari di Croce Rossa, le forze dell’ordine”.

Per ciò che riguarda l’ordine pubblico, il primo cittadino ha emesso apposita ordinanza relativa al divieto di utilizzo di vetro e lattine per la somministrazione delle bevande, alcoliche e non, al fine di limitare l’uso di materiale che potrebbe costituire pericolo per la pubblica incolumità. Oltre all’obbligo di utilizzare esclusivamente bicchieri di plastica o carta, si ricorda che vige una norma nazionale che vieta la somministrazione di alcolici dopo le tre del mattino. Pronto il piano di sicurezza, concordato con le competenti autorità.

Vetrine illuminate e negozi aperti, lungo tutto il percorso, con sconti speciali per i clienti della notte, street food fra stand enogastronomici e attività di ristorazione, stand di artigianato locale, esibizioni musicalicurate dai esercizi commerciali con Dj set, musica anni ’60, ’70, ’80, concerti blues, karaoke e, ancora spettacoli di scuole di danza e dimostrazioni di fitness e pérformance degli artisti di strada.

“Questa edizione conferma, ancora una volta, che l’unità di intenti fra amministrazione, esercenti ed associazioni garantisce buoni risultati – ha aggiunto il vicesindaco Giovanni Mancini – L’auspicio è che i partecipanti, soprattutto i più giovani, partecipino responsabilmente all’evento. Ringrazio, infine, tutti coloro che si sono adoperati, insieme all’Amministrazione, nell’organizzazione”.

Tante attività anche per i bambini con i play ground gonfiabili, piccole giostre, un campo di minibasket, trucca bimbi, oltre a mini corsi, riservati ai genitori, per imparare le manovre di disostruzione pediatrica.

L’evento è organizzato dal Comune di Torre de’ Passeri, con la collaborazione di sponsor, esercizi che hanno aderito in massa all’evento, e interesserà viale Garibaldi e via San Vittorino.