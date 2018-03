TimeToRace - Il torneo di Gran Turismo Sport per PlayStation4

Partecipa a TimeToRace!

Sabato 17 e domenica 18 marzo vieni a sfidare i piloti di tutta Italia. Potrai gareggiare a Gran Turismo Sport per PlayStation 4 con un fantastico simulatore di guida da Barbuscia nelle sedi di Pescara e Mozzagrogna.



PREMI:

1° Classificato:

n. 1 soggiorno per 2 persone a Monza nel periodo 31 agosto / 3 settembre per un totale di 4 giorni e 3 notti con trattamento mezza pensione presso l’Hotel Helios + n. 2 dei Biglietti per assistere alle prove e al Gran Premio di Formula 1 che si disputerà a Monza domenica 2 settembre 2018.



2° Classificato:

n. 1 Corso di guida AMG Driving Academy - Base



3° Classificato:

n. 1 vettura Mercedes-Benz GLC in comodato d’uso per un week end.



REGOLAMENTO: https://goo.gl/Tds3oD



REGISTRATI ALL’EVENTO: http://www.barbuscia.it/timetorace/