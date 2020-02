"The human library", biblioteca vivente al Futuro Imperfetto per San Valentino

Vi piacerebbe trascorrere un San Valentino alternativo? Le associazioni Movimentazioni, Mazì Pescara, Amnesty International Pescara e LaFormicaViola vi aspettano dalle 21 in poi al circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0, in via Bologna 26.

Oltre ad un ricco buffet, ci sarà la biblioteca vivente “Human Library”, una vera e propria biblioteca con libri, un catalogo e, inoltre, libraie e librai pronti ad aiutarvi, ma con unica differenza: i libri sono persone e non si sfogliano, ma si ascoltano.



Dopo aver consultato il catalogo, potrai “prendere in prestito” un libro per 30 minuti, ascoltare la sua storia con l’aiuto/l’assistenza di una libraia o un libraio, “restituirlo” e “prenderne in prestito" un altro.

Un modo diverso per “leggere”, ma con un solo punto fermo: non giudicare mai il libro dalla copertina. Ingresso riservati alle socie e ai soci Arci e/o Arcigay (ci si può tesserare in loco).