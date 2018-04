"The harvest", penultimo appuntamento con la rassegna "il giovedì… docudì"

Penultimo appuntamento con la rassegna "il giovedì… Docudì". Giovedì 19 aprile alle ore 18 'The Harvest - Il raccolto di Andrea Paco Mariani'.



Il documentario The Harvest, racconta la condizione di sfruttamento in cui versano i membri della comunità Sikh dell’Agro Pontino, impiegati come braccianti agricoli e costretti a subire violenze e vessazioni sul posto di lavoro da parte dei caporali. Migliaia di lavoratori stranieri sostengono oggi la più famosa eccellenza italiana: la produzione agroalimentare.

'The Harvest' racconta la condizione di quotidiano sfruttamento del lavoro agricolo e in particolare della manodopera migrante, unendo il linguaggio del documentario alle coreografie delle danze punjabi.



Alla proiezione a ingresso gratuito, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del comune di Pescara e dall’associazione A.C.M.A. sarà presente il regista. A seguire si svolgerà un dibattito sulle principali tematiche emerse dalla proiezione del documentario.