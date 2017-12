“The Christmas Village” al Pala Dean Martin di Montesilvano

Conto alla rovescia per il “The Cartoon Christmas Village” che dal 26 dicembre aprirà i battenti nel Pala Dean Martin. Dal 26 al 29 dicembre, con la preziosa collaborazione del Pescara Comix and Games, il Palacongressi diventerà un mega villaggio con tantissime forme di animazione, rigorosamente a tema natalizio, che divertiranno i più piccoli. Ogni giornata sarà ricca di sorprese per arrivare all’ultimo giorno, il 29 dicembre, con il gran finale che vedrà ballare e cantare grandi e piccini con l’idolo di tante generazioni, Cristina D’Avena.

Martedì 26 dicembre dalle 16, Babbo Natale nella sua casetta accoglierà i bambini che potranno divertirsi con giochi e animazioni. Verrà allestito un palco centrale che vedrà la messa in scena di mini musical, ispirati alla fiaba “La bella e la Bestia” e alla storia di “Grease”, allestiti da The Christmas Magic Story, una nuova produzione dell’Accademia Internazionale della Voce. Dalle 15:30 riapre i battenti anche il Mercatino dei Creativi e degli Hobbisti “Fatto con il cuore”, con ben 72 espositori, a cura della Pro Loco di Montesilvano.

In serata, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie intere ed accontentare i gusti anche di un pubblico più adulto, si esibiranno “Le Panocchie dell’Adriatico”, la travolgente folk band nata per valorizzare e promuovere il territorio, che con la loro musica propone un viaggio all’insegna di tradizioni e canti abruzzesi, attraverso la rivisitazioni dei canti popolari.