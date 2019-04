Terremoto L'Aquila, per il decennale una mostra fotografica sulle mura di Porta Nuova

È stata inaugurata questa mattina la mostra fotografica “Bellamè - L’Aquila dieci anni dopo” del collettivo Mood Photography dedicata alla tragedia del terremoto dell'Aquila in occasione del decennale. Cinque artisti che hanno rappresentato e raccontato storie degli anni successivi al sisma. La mostra è sia indoor che outdoor: la parte esterna è stata inaugurata questa mattina con l'installazione di una parte delle immagini lungo la parete della ferrovia lungo via Lago di Campotosto a Pescara. L'evento è patrocinato dal Comune di Pescara e da Rfi

La sezione indoor della mostra verrà invece inaugurata domani, sabato 6 aprile alle 19.00 nella sede Mood Photography, in via dei Marrucini 84 a Pescara. Gli autori sono Simona Budassi, Alessandro Battista, Stefano Schirato, Tiziana Pasetti, Simone Cerio

Il progetto è visibile anche sul sito: http://www.moodphotography.it/bellame.html

Si potranno acquistare le stampe fotografiche con il ricavato che andrà al 50% all'associazione Psicologi per i Popoli - Abruzzo . Il sindaco di Pescara Alessandrini si è detto onorato di poter ospitare la mostra:

Le foto raccontano un presente che contiene il passato, ma sono cariche dell’energia, dell’operosità e anche della forza che è tipica degli aquilani e che ne esprime la volontà di lavorare positivamente per il futuro. Il terremoto ha certo lasciato una ferita profonda, ma la gente ha vissuto il dolore, facendone una ragione per andare avanti. Le foto inquadrano bene e senza retorica questa prospettiva, che è quella che tutti dobbiamo auspicare perché la città torni a volare alto con la sua storia, i suoi talenti e le opportunità per la sua gente