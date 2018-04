TEDx Pescara: con Luca Abete torna #NonCiFermaNessuno!

Luca Abete, volto noto al grande pubblico in qualità di inviato di Striscia La Notizia, sarà al Castello Chiola di Loreto Aprutino oggi, 20 aprile, per il TEDx Pescara “Forte e Gentile” per raccontare e raccontarsi attraverso la sua campagna sociale motivazionale #NonCiFermaNessuno! Sarà possibile seguire l’evento anche in diretta streaming presso l’Aurum di Pescara. Appuntamento dalle ore 10,30.

PROGRAMMA INDICATIVO:

10.30 Welcome Coffee

11.30 Prima Sessione

13.00 Lunch a Buffet

14.30 Networking Break

15.00 Seconda Sessione

16.30 Networking Break

17.00 Terza Sessione

18.30 Aperitivo Networking

20.30 TEDx Dinner (non inclusa)

Un progetto nato e rivolto ai giovani che, fino ad oggi, ha coinvolto 50mila studenti e si avvia alla sua quarta edizione. Una campagna con cui, attraverso il racconto della sua storia e della sua esperienza di vita, quella di uno studente di provincia che ha inseguito e realizzato il suo sogno arrivando lì dove non avrebbe neanche immaginato, Luca Abete spinge i ragazzi a guardare con positività al futuro puntando anche su quei punti, apparentemente deboli, che possono invece trasformarsi, con la capacità di osare, in grandissime opportunità.

Una campagna motivazionale che lo ha portato, il 26 novembre 2016, a parlare di fronte ai 7mila ragazzi presenti all’Udienza di Papa Francesco dedicata al Servizio Civile Nazionale del 26 novembre 2016, a vedere insignito il suo progetto, che collabora attivamente con la Fondazione Banco Alimentare Onlus, della Medaglia del Presidente della Repubblica e del Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e a essere insignito dall’Università di Parma del titolo di Professore ad honorem per il suo innovativo linguaggio comunicativo.

Ed è proprio questo linguaggio innovativo quello che porterà sul TEDx Pescara. Un nome, quello di Luca Abete, che si aggiunge agli altri 8 speaker “già noti” dell’evento, andando così a definire il programma completo di una conferenza, quella del TEDx, che ha contagiato il mondo, portando a milioni di visualizzazioni sul canale YouTube e alla nascita di una community in costante crescita grazie al “contagio delle idee” e la credibilità di un progetto che finalmente arriva, “Forte e Gentile”, in Abruzzo!

Un momento di condivisione di idee e valori che hanno ispirato ed ispirano un nuovo modo di pensare e ripensarsi nella società e nel mondo del lavoro. E la forza e la gentilezza caratterizzeranno tutti gli interventi del TEDx Pescara i cui biglietti, in sala, hanno fatto il tutto esaurito in poche ore. Resta aperta l’opportunità di essere al Castello Chiola assistendo all’evento dalle due sale dove si terrà la diretta streaming, oltre alla possibilità offerta dal live streaming predisposto all’Aurum di Pescara.