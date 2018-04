Pasquetta a Silvi Marina con il cabaret di Vincenzo Olivieri

Un lunedì di Pasquetta da vivere in allegria con la comicità e il coinvolgimento di un vero mattatore della risata: Vincenzo Olivieri. Sarà infatti il cabaret dell'artista abruzzese ad animare, a partire dalle ore 17:30, il Centro Universo di Silvi Marina.

Il prossimo 2 aprile, così, il pubblico avrà l'occasione per ridere e divertirsi in compagnia di questo grande showman. Non mancheranno i consueti scherzi telefonici, garantiti grazie allo spazio "Voccapè".

Accompagnamento musicale a cura della Moma Band.