‘Stasera Lottiamo in Allegria’, serata di solidarietà al Circus contro la SLA

Una serata di allegria, ma soprattutto di solidarietà, in cui l’Associazione conSLAncio, che riunisce i pazienti malati di SLA, e Paola Mastrangelo raccoglieranno fondi da donare alla Misericordia di Pescara per l’acquisto di un pulmino utile al trasporto di ‘utenti speciali’.

È quella che si svolgerà giovedì 20 settembre al teatro Circus, dalle 20.30, e che vedrà protagonisti due campioni della solidarietà e della comicità abruzzese, ‘Nduccio e Vincenzo Olivieri.

Ma la protagonista sul palcoscenico sarà soprattutto Paola Mastrangelo, giornalista, docente di lingua inglese negli Istituti Superiori che quattro anni fa ha scoperto la malattia, che le ha tolto la mobilità ma non la sensibilità e la voglia di fare per gli altri

Ermanno Ricci, ex partner televisivo della Mastrangelo, è co-organizzatore della serata, il cui slogan sarà: “Uniti conSLAncio e col sorriso si vince”.

“Mi divertirò a prendermi gioco di Vincenzo – ha annunciato ‘Nduccio – e soprattutto a far divertire il pubblico. Paola è un dono grande che ci ha lasciato il suo papà, un grande uomo, Tonino Mastrangelo, ex grandissimo assessore del Comune di Pescara, una persona perbene. E oggi, per chi fa spettacolo, fare solidarietà è un’esigenza oltre che un dovere morale”.

Dal canto suo, Vincenzo Olivieri ha aggiunto:

“Ho accettato con entusiasmo l’invito rivoltomi da amici come Paola, ‘Nduccio, Ermanno Ricci, e ora sono io che rivolgo l’invito ai pescaresi di partecipare a una bella serata da trascorrere insieme per Paola e per la Misericordia”.

I biglietti sono in vendita nel circuito CiaoTickets, nelle tabaccherie convenzionate a CiaoTicket, durante le ore mattutine alla sede della Misericordia in via delle Fornaci 2-angolo via Nazionale Adriatica nord, o al numero telefonico 339/7170797.