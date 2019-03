Si ride con Vincenzo Olivieri all'hotel ristorante 'Miramare' di Città Sant'Angelo

In occasione della festa della donna il "Roba da matti tour" di Vincenzo Olivieri sarà protagonista, venerdì 8 marzo, all'hotel ristorante 'Miramare' di Marina di Città Sant'Angelo per un'imperdibile cena spettacolo.

Sarà l'occasione per ridere e divertirsi in compagnia di questo grande showman abruzzese. Non mancheranno i consueti scherzi telefonici, garantiti grazie allo spazio "Voccapè".

Accompagnamento musicale a cura della Moma Band. Inizio ore 20. Cucina casereccia.