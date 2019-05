Si ride con Vincenzo Olivieri a Collecorvino per la prima tappa del tour estivo 2019

Il "Roba da matti show" di Vincenzo Olivieri sarà protagonista, sabato 1° giugno, a Collecorvino per un imperdibile spettacolo in piazza. Ingresso libero.

Sarà la 1ª tappa del Summertour 2019, occasione per ridere e divertirsi in compagnia di questo grande showman abruzzese. Non mancheranno i consueti scherzi telefonici, garantiti grazie allo spazio "Voccapè".

Accompagnamento musicale a cura della Moma Band.