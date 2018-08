Villa Sabucchi: due giorni all'insegna di Shakespeare con il “Giulio Cesare”

Si svolgerà presso il parco di Villa Sabucchi a Pescara lo spettacolo “Giulio Cesare” di William Shakespeare per la regia di William Zola.

La Torre del Bardo è uno dei protagonisti della cultura della nostra città da tantissimo tempo. Gli spettatori potranno andare via alla fine dello spettacolo arricchiti, comprendere meglio gli arabeschi del potere e conoscere, inoltre, il carisma di un grande uomo come fu Giulio Cesare.

“Mettiamo in scena anche quest’anno a Villa Sabucchi, come da tradizione, uno spettacolo di Shakespeare presentato della Torre del Bardo – queste le parole del regista William Zola – Si tratta di una riedizione e un riallestimento del Giulio Cesare, la prima opera di Shakespeare ispirata alla storia romana, opera scritta nel 1859 a cavallo di un secolo che finisce e uno che inizia. Il grande autore si è ispirato, per l’ideazione di quest’opera, alle storie narrate da Plutarco. Come al solito, Shakespeare non si schiera e lascia al pubblico la facoltà di decidere offrendo degli spunti. Il titolo stesso dell’opera è ispirato ad un uomo imponente, uno dei più famosi del mondo, presentandolo come una persona ricca di pregi e difetti. Shakespeare ci illustra una descrizione sobria nei confronti di Cesare, al massimo del suo potere e verso la via del tramonto. La cifra drammaturgica di questo lavoro è importante perché pone quesiti importanti e invita a far riflettere le persone. Il nostro cast è tutto abruzzese e gli attori collaborano con noi da diversi anni. Siamo orgogliosi del consolidato rapporto con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e il TSA”.