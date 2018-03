"Vedrai, vedrai", uno spettacolo dedicato alle donne per "Matta in scena"

Teatro Due Mondi



Di: Gigi Bertoni

Con: Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa

Regia: Alberto Grilli

Luci: Marcello D'Agostino

Direzione musicale: Antonella Talamonti



Sul palco tre attrici: diversi volti e diversi corpi, ma una unica storia che propone molteplici sfumature del racconto. Fatto di episodi che hanno segnato e segnano le vite delle donne; e di una violenza che è a volte fisica, a volte generata da un pensiero che esclude. Ma fatto anche di voglia di libertà, di sorellanza, di sogni, di condivisione, di coraggio estremo, di volontà. Questo spettacolo, così come la questione della discriminazione e della violenza sulle donne, non ha una fine visibile, ma ha l'ambizione di continuare dentro ciascuno di noi con la sua idea di cambiamento.



Nato nel 1979 come “teatro di gruppo” il Teatro Due Mondi si contraddistingue in Italia e all’estero per il Teatro di Strada e il suo Impegno in campo sociale. La scelta di operare “nella strada” ha portato il Teatro Due Mondi a incontrare realtà culturali e sociali lontane dai circuiti ufficiali e fuori dal teatro commerciale.

