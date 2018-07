'Upside Down', a Funambolika in prima mondiale l’incredibile tendone di Kai Leclerc

'Funambolika', il Festival Internazionale del Nuovo Circo prodotto dall’Ente manifestazioni pescaresi e fondato da Raffale De Ritis, si trasferisce al parco Villa De Riseis, quartiere Borgo Marino, con Kai Leclerc, abituato a girare il mondo con le sue creazioni e ora a Pescara per presentare in prima mondiale l’ultima sua creazione.

Monta, dunque, l’attesa per uno spettacolo mozzafiato che avverrà all’interno dell’ originale e avveniristico tendone ribattezzato 'Kaidome', dal nome del suo ideatore. La struttura, unico prototipo in circolazione, è gonfiabile e climatizzata.

Da giovedì 5 luglio, e fino al 12, grandi e piccini potranno ammirare 'Upside Down', protagonista “l’uomo che cammina sul soffitto” pronto a lasciare tutti a bocca aperta. Ventriloquo, domatore di pesci sputafuoco, forte di esibizioni in più di 60 Paesi, lodato dal noto anchorman americano David Letterman, Kai Leclerc trasformerà tutto in magia.

Alla fine del suo numero il pubblico si pone sempre la stessa domanda: ma come fa? In scena con lui anche due acrobati e trapezisti: Mattia Rossi Ruggeri e Valentina Padellini del Circo Vertigo.

Il nuovo spettacolo è scritto e diretto dallo stesso Leclerc con Fabrizio Pestilli. Biglietti in vendita nelle biglietterie dell’EMP, su CiaoTickets e TicketOne, nell’Urban Box di piazza Salotto o all’Info-point di piazza Muzii. Sarà inoltre attivo un botteghino all’interno del parco.

"Upside Down è una coproduzione tra Kaiopoli (dalla Svizzera), Funambolika e la Fondazione Cirko Vertigo di Torino - spiega il direttore artistico Raffaele De Ritis - Ci auguriamo di riuscire a incantare il pubblico anche stavolta e di portare fortuna a questa squadra di artisti. Spesso gli spettacoli che debuttano da noi a Pescara poi girano il mondo. La nostra filosofia è proprio quella di uscire dalle dinamiche di cartellone e osare con produzioni nuove, sperimentali e coraggiose".

Soprannominato anche Ceiling Walk (passeggiata sul soffitto), Upside Down è il numero più popolare di Kai Leclerc che lo vede librarsi con disinvoltura a testa in giù e a grandi altezze. Per metterlo a punto, questo strepitoso performer ha condotto anni di ricerche, traendo ispirazione da alcune stampe del 1909 rinvenute in un volume sull’illusionismo. Su questi documenti la performance veniva chiamata “the human fly” (l’uomo mosca). Ma la tecnica utilizzata allora era decisamente rudimentale e non priva di rischi per l’artista che la portava in scena. Sovente capitava, infatti, di perdere la presa e cadere. Partendo da questa idea - ma applicando moderne e sofisticate tecnologie - Kai Leclerc ha sviluppato una tecnica nuova, di cui è depositario e inventore e di cui possiede il brevetto. Il primo spettacolo risale al 1996 al Caesar’s Palace di Las Vegas in uno show diretto da Guy Caron, cofondatore del Cirque du Soleil. Da lì una serie di contratti di grande prestigio.

Di nazionalità canadese, ma nato e cresciuto a Milano, Kai Leclerc si è formato in Storia delle arti e della letteratura all’Università di Montréal prima di dedicarsi allo spettacolo dal vivo. Attore autodidatta e prestigiatore, ha al suo attivo scritture in molti teatri, variété e programmi tv come il David Letterman’s Late Night Show e a Broadway. Per il piccolo schermo ha lavorato in quattro diverse edizioni internazionali dello show “Got Talent”. Ha collaborato con il celebre clown elvetico Dimitri e con la figlia Masha in diverse occasioni.

Kai Leclerc è inoltre un inventore, regista e produttore di numerose performance aeree visuali e numeri di illusionismo per produzioni teatrali e circensi. Il suo lavoro è stato premiato nei festival di Monte Carlo, Wuhan e Zhuhai (Cina) e Mosca. Nell’estate di due anni fa ha lavorato a Ibiza alla produzione del dinner show Heart diretto da Guy Laliberté, fondatore del Cirque du Soleil.