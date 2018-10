“Uomo solo in fila”, di e con Maurizio Micheli, in scena a Pescara

Martedì 20 novembre al Teatro Massimo di Pescara arriva Maurizio Micheli.

Un uomo solo è in coda in un anonimo ufficio di Equitalia affianco ad altri esseri umani, che, come lui, aspettano di conoscere il loro destino. Protagonista è l’attesa, quella dell’assurdo quotidiano in cui trovano spazio pensieri, speranze, inquietudine, pazzie, canzoni e... illusioni. Dopo frasi di circostanza scambiate con sconosciuti personaggi immaginari, l’eterna attesa costringe Pasquale a mettersi in fila con se stesso.

Che sia per conoscere il proprio destino o soltanto per pagare una bolletta, ognuno attende qualcosa. Ma solo il confronto con il proprio vissuto, con i propri pensieri più profondi possono svelarne il senso profondo della vita. Dichiara l'artista: