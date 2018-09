“Un Sorriso per Debora”, spettacolo di beneficenza a Pescara con ‘Nduccio

“Un Sorriso per Debora” è lo spettacolo benefico con ‘Nduccio a favore di Debora Brandimarte, ragazza di San Giovanni Teatino che da diversi anni è affetta da gravi problemi alla colonna vertebrale con associata polineuropatia; problemi che dal 2015 purtroppo la costringono a letto (il suo stato di salute è critico per diverse complicanze sopraggiunte con il tempo).

L’iniziativa si prefigge di darle un sostegno economico per affrontare specifiche e necessarie cure non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. L’evento si svolgerà giovedì 6 settembre a Pescara. Presenta Luca Pompei, giornalista di Rete 8. Per informazioni: 329/2341444.

Prevendita biglietti:

Ortofrutta Giallo Limone – via Nenni, 21/23 (Loc. Dragonara) – Sambuceto

Profumeria Mimosa – corso Italia, 123 – Sambuceto (di fronte Municipio)

L’Oasi del Fiore – viale Primo Vere, 94 – Pescara (Lungomare sud)

Se ancora disponibili, i biglietti potranno essere acquistati la sera dell’evento all'interno del teatro stesso.