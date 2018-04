"Un qualche rumore fa" al Florian Espace con Alice Ferranti

Sabato 28 e domenica 29 aprile al Florian Espace Pandora lab porta in scena UN QUALCHE RUMORE FA di Romina Paula, regia e traduzione Alice Ferranti, con Alice Ferranti, LorenzoTerenzi, Luca Terracciano, per “Drammaturgia Contemporanea”.

Il testo è ispirato al racconto "L'intrusa" del grande autore argentino L. Borges, del quale mantiene alcuni tratti fondamentali. Primo fra tutti il rapporto tra i due fratelli, che nell’opera teatrale sono personaggi diversi rispetto a quelli borgesiani, trasfigurati e resi più vicini a noi, ma che mantengono la dipendenza reciproca e la solidarietà assoluta, tanto che, come recita la citazione in calce al titolo del dramma “mettersi nei guai con uno, significava avere due nemici”.

Poi l’atmosfera di violenza sopita, pronta a scoppiare, che si respira nelle due opere e che nel racconto termina con l’uccisione della ragazza. Anche l’ambientazione risente di echi letterari, mantenendo la grande casa come luogo in cui si svolge l’azione principale e il contesto di provincia in cui la stessa è collocata. Il testo è una traduzione dall'originale dell'opera "Algo de ruido hace", scritta dall'autrice argentina Romina Paula nel 2007. Mai rappresentata in Italia e completamente inedita, questa è l'unica versione italiana esistente.

I contatti personali con l’autrice, che le ha gentilmente concesso i diritti di rappresentazione e traduzione per l’Italia, sono l’esito di un lungo percorso, sviluppato negli ultimi anni da Alice Ferranti, di conoscenza delle drammaturgie originali e di continuo interessamento del territorio e del fermento culturale argentino. Questo le ha permesso di entrare in contatto con il lavoro di Romina Paula, ancora sconosciuta sulle nostre scene, la quale gode invece già di grande riconoscimento in Francia, dove i suoi testi sono tradotti e pubblicati e le sue regie regolarmente ospitate.