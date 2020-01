Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Pescara, lo spettacolo è sold out. Lo show dei due noti attori, in programma domani (14 gennaio) al teatro Massimo con l'organizzazione di Alhena Entertainment, ha infatti registrato il tutto esaurito in prevendita. Solenghi e Lopez saranno sul palco coadiuvati dalla musica live della Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio.

Info: 085.9433361 – 366.2783418, www.alhena.it. Spiega la coppia di artisti:

“Questo nostro spettacolo è nato quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo oltre 15 anni, giocando appunto con i nostri attrezzi del mestiere, sketch, imitazioni, frammenti di teatro, parodie. I teatri esauriti nelle prime due stagioni ci hanno esaltato, ma l’incontro con il nostro pubblico contiene in sé una valenza affettiva che non era scontata”.

E ancora: