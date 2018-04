Tube Cult Fest 2018 a Pescara: il programma

Tutto pronto per le due giornate del Tube Cult Fest, organizzato da Scumm e MamiWata, il 27 e 28 aprile: la line up del venerdì prevede Sannhet, Messa, Calvario, Freedom Hawk, High Reeper, Sum Of R e Zatokrev.

Sabato sul palco saliranno Weedeater, Minami Deutsch, Lleroy, Charun, MalClango, The Slave Preacher e Flynotes.