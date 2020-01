'To be or not to be Roger Bernat' allo Spazio Matta

Domenica 26 gennaio, per la rassegna "Matta in scena", andrà in scena allo Spazio Matta di Pescara 'To be or not to be Roger Bernat'. Produzione a cura di Fanny & Alexander.

In scena l'attore Marco Cavalcoli, che si è aggregato stabilmente alla compagnia Fanny & Alexander dal 1997. Regia di Luigi De Angelis. La piéce è una riflessione sulla presenza e sull’essenza dell’attore, sulla sua ombra e la sua luce, sull’attività e la passività.