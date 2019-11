'Terapia di Coppia' al Fla con il dottor Gerry Grassi

Teatro tra finzione e realtà. Un appuntamento speciale per conoscerci e per osservare insieme al dottor Gerry Grassi l’esperienza di di coppia ‘in crisi‘ di Nancy e Roberto. Come migliorare il rapporto di coppia? Lo scopriremo insieme, tra ironia, riflessioni, gioco e psicoterapia in una Terapia di Coppia collettiva.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, per prenotazioni: terapiadicoppia.spettacolo@gmail.com.

"Terapia di coppia" è uno spettacolo teatrale (e non solo) nato da un'idea di Nancy Citro e Roberto Tavella, attori e registi dello stesso.

Con loro sul palco il dottor Gerry Grassi, psicoterapeuta, noto ai telespettatori per essere stato uno dei coach giudici della trasmissione in onda su Sky "Matrimonio a prima vista" e del programma di canale 9 “Il metodo Stinger”.

L'intento è di unire il teatro con alcune dinamiche tipiche della terapia che alcune coppie realmente seguono per provare a migliorare il proprio rapporto. Al Fla sabato 9 novembre i protagonisti parleranno dello spettacolo e proporranno una divertente e inedita Terapia di Coppia.

Solitamente, durante gli spettacoli nei teatri, sul palco gli attori, realmente sposati nella vita, sono una coppia in crisi che si rivolge ad uno psicoterapeuta e vengono quindi diretti dal dottor Grassi che muoverà la loro storia sottolineandone i momenti cruciali e mandando avanti e indietro il tempo per vedere come le cose sarebbero potute cambiare facendo scelte diverse.

Tutto questo davanti allo sguardo del pubblico che in realtà è il vero psicoterapeuta e aiutera’ il Dott Grassi a comprendere e dirigere meglio i due coniugi: le domande che saranno dirette a Roberto e Nancy, sono quelle che gli spettatori saranno invitati a scrivere su bigliettini di carta prima dell'inizio dello spettacolo.

Gli attori mettono in scena situazioni di vita quotidiana che il pubblico avrà quindi suggerito facendo nascere cosi’ una trama mai uguale, ma diversa di spettacolo in spettacolo a seconda dei suggerimenti, commenti e decisioni che il pubblico sara’ portato a fare aiutato dal Dott. Grassi.

Prendono vita così, in maniera divertente, dissacrante, ironica e a tratti profonda, stereotipi e meccanismi relazionali in cui tutto il pubblico si riconoscerà. E gli spettatori si affezionano alla coppia, perché in questa riconoscono in qualche modo la loro storia, fino a scoprire, a fine spettacolo, se la psicoterapia ha funzionato e se la storia d'amore di Nancy e Roberto sarà destinata a continuare o terminare, lì davanti a tutti. Deciderà proprio il pubblico se i due dovranno restare insieme o lasciarsi.