Debutta lo spettacolo "Tartufo" di Moliere per la regia di Milo Vallone

Il Cantiere Teatrale Adriatico presenta il “Tartufo” di Molière diretto da Milo Vallone. L’appuntamento è per sabato 31 agosto alle ore 21, nel Teatro “Parco dei Gesuiti”.

Il Tartufo, opera scritta da Molière nel 1664, è una commedia in cui il protagonista della vicenda e' un “impostore” che porta il caos in una tranquilla famiglia di un ricco nobile, conquistando il padrone di casa Orgone. Quest'ultimo, indifferente agli avvertimenti dei familiari non si fa addirittura scrupoli a cacciare di casa il figlio e a non credere alle accuse rivolte verso l'amico anzi, gli dona i suoi beni e la sua casa. A fargli aprire finalmente gli occhi sarà sua moglie che abilmente inganna Tartufo smascherandolo e rivelando la sua vera natura.

Il Tartufo è l'emblema dell'ipocrita che vive sotto la maschera della devozione religiosa e dell'amicizia verso Orgone ma in realtà vuole approfittare della sua fiducia per trarne vantaggio e, in seguito, tradirlo. Con una satira di costume contro l'ipocrisia ancora straordinariamente attuale, Molière aveva voluto colpire il moralismo fanatico di molti personaggi di corte che abusando del loro potere, cercavano in realtà di realizzare i propri interessi personali, spesso privi di trasparenza.

Nell’adattamento di Milo Vallone, che ambienta la vicenda ai nostri giorni, saranno in scena gli attori del Cantiere Teatrale Adriatico:

Paolo Antico,

Anna Cellini,

Pierluigi Chiavaroli,

Lorenzo D’Amico,

Pamela Di Cintio,

Micaela Di Nicola,

Raffella Iafelice,

Mario Massarotti,

Mirco Trovarelli

E con la partecipazione di Milo Vallone come voce fuori campo. Assistente alla regia: Anna Cellini.