'Storia tutta d'un fiato' al teatro comunale di Città Sant'Angelo

Riprende a Città Sant'Angelo 'Tutti a Teatro! estate', la rassegna estiva del Florian Metateatro dedicata al Teatro Ragazzi che ha arricchito l’estate con una proposta mirata grazie alla collaborazione con il Comune di Città Sant'Angelo.

Mercoledì 28 agosto alle ore 21 andrà in scena "Storia tutta d'un fiato". La storia di Narco, conte e cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto e apprezzato, se non fosse per il suo alito. perché non sa di rose, non è una dolce brezza… anzi, è terribile, tremendo, insomma, puzza!

Nessuno riesce a rimaner indifferente al suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per necessità che per rispetto. I più grandi sapienti sperimentano cure per guarire il malato, ma nulla possono contro un fiato così appestato.

Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici: Bladante, scudiere e consigliere, aiuta il conte e lo accompagna in un viaggio alla ricerca del Mago Antolfo, l’unico in grado di aiutarlo: di lui dicono faccia miracoli, vanno i casi disperati e ne tornano salvati. E il viaggio ha inizio. Dai 5 anni in su.