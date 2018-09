Parte la nuova stagione teatrale "It’s wonderful": il programma completo

Al via martedì 20 novembre la nuova stagione teatrale "It’s wonderful", ideata e diretta dalla Baltimore Production. Filo conduttore di quest’edizione sarà, appunto, la meraviglia: ogni rappresentazione mirerà infatti a suscitare un ampio bouquet di emozioni, evocando rimandi alti, sublimi, storici, comici, catartici. Parole chiave costanti, lo stupore, la sorpresa: è questo il fine ultimo e più nobile del teatro. E ricordiamo la promozione “Prendi 2 abbonamenti e ne paghi solo 1”, che scade il 10 ottobre. Per maggiori informazioni, contattare il 349 5520420 o scrivere una mail a baltimoreamministrazione@virgilio.it.

Cinque gli spettacoli in cartellone (tutti ospitati dal Teatro Massimo di Pescara alle ore 21) che avranno come protagonisti alcuni tra i più grandi interpreti del palcoscenico contemporaneo.

Da Elio Germano (più volte vincitore dei David di Donatello e insignito anche del premio per la migliore interpretazione maschile al festival di Cannes: non succedeva dai tempi di Mastroianni) a Sergio Rubini (pure lui interprete e vincitore di vari premi, tra cui quello come miglior regista esordiente sempre al David di Donatello), passando per un evergreen dell’umorismo gentile come Maurizio Micheli e per un’artista prismatica del livello di Violante Placido. Quest’ultima sarà l’attrice principale, insieme a Fabio Troiano, dell’attesissima nuova produzione originale curata direttamente dalla Baltimore Production,Closer, lo spettacolo dei record riproposto in una nuova e intrigante veste.

E poco prima di Natale sarà di scena il duo comico (sicilianissimo) più amato della penisola, Ficarra&Picone.

Ogni pièce sarà seguita da un incontro con le poetesse Sara Palladini e Alessandra Bucci, che accompagneranno lo spettacolo con la lettura di un testo poetico.