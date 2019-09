Al via la nuova stagione della Società del Teatro e della Musica: tutti i nomi

Al via la nuova stagione teatrale e il cartellone dei concerti della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" di Pescara. 8 spettacoli di grande prestigio con alcuni dei nomi più importanti del panorama teatrale italiano e un'apertura del tutto imperdibile con Arturo Brachetti, artista capace di rinnovare il trasformismo e riportarlo ai suoi fasti più autentici e mirabolanti, si intrecciano con un programma vario di concerti uniti da denominatori comuni come qualità e spessore artistico.



Il teatro dialoga con il cinema e con la musica nella nostra nuova stagione: il palcoscenico del Teatro Circus ospiterà alcuni tra i più amati protagonisti della scena artistica italiana come Roberto Ciufoli, Nancy Brilli, Maria Amelia Monti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio (impegnati nel Dracula di Bram Stoker), il ritorno di Geppy Gleijeses, erede della tradizione partenopea, con "Così parlo Bellavista", e la rilettura di Regalo di Natale, capolavoro di Pupi Avati.



Il programma musicale si sviluppa in direzioni diverse. I grandi solisti affermati e i talenti emergenti vincitori dei premi più prestigiosi, le orchestre e i progetti speciali. Nomi di assoluto prestigio internazionale come, tra gli altri, Ramin Bahrami, Robert McDuffie, Pepe Romero e Anika Vavic, formazioni dal percorso ricco di successi come la North Czech Philharmonic Orchestra, LaVerdi Barocca, la Camerata Ducale e il Quartetto Nous saranno i protagonisti di un cartellone capace di affiancare tradizione e nuove tendenze.



E in questo senso va anche la nuova edizione di Jazz 'n Fall. Prosegue il confronto tra generazioni per disegnare il panorama jazzistico di oggi con due musicisti come Dave Holland e Kenny Barron sempre attenti a rinnovare il proprio bagaglio espressivo senza fermarsi sui risultati raggiunti nella loro prestigiosa carriera, la sintesi tra riferimenti provenienti da contesti diversi proposta dalla contrabbassista Linda May Han Oh e l'Organ Trio guidato da Daniele Cordisco, chitarrista giovane ma già solido nello stile e vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani nel 2013.



Sono tre gli appuntamenti fuori abbonamento: Lo Schiaccianoci, portato in scena dal Balletto di Roma martedì 3 dicembre; il ritorno del Balletto di San Pietroburgo con Il Lago dei Cigni, mercoledì 15 gennaio; il concerto di beneficenza del pianista Michele Campanella, organizzato in favore di Ada Manes Foundation for Children Onlus, in programma martedì 22 novembre.