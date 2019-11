“Io”, spettacolo di beneficenza al Circus per festeggiare i 40 anni di Simona Sperinteo

Venerdì 22 novembre appuntamento con la regista Simona Sperinteo e il suo spettacolo “Io”, scritto da Massimo Liberatore e messo in scena con la collaborazione di Elisabetta D’Amore. Offerte libere, il ricavato verrà devoluto all’associazione “Alda e Sergio”.

“L’idea nasce – spiega il presidente Massimo Parenti – dalla voglia di Simona di festeggiare i propri 40 anni in un teatro e per avere come regali le donazioni di chi assisterà allo stesso, donazioni che saranno poi trasformate in borse di studio per i ragazzi che vivono seri momenti di disagio”.