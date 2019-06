Sofienne apre il sipario sulla danza del ventre

Tutto pronto per il "Belly Dance Show" in programma sabato 15 giugno al teatro Auditorium "Madonna del Rosario" in via Cavour a Pescara.

A partire dalle ore 21 si esibiranno le allieve dell'accademia di Sofienne, al secolo Francesca De Luca, pluripremiata istruttrice di danze orientali e protagonista di diverse trasmissioni televisive.

Il saggio, strutturato per festeggiare la chiusura dell'anno accademico, è uno spettacolo variegato, arricchito da costumi appariscenti e colorati.

Il fulcro sarà dedicato alle danze orientali e alle sue tante contaminazioni. Non mancherà la tradizionale danza del velo e il fellahi, ma si andrà anche sul raks el shamadan, meglio conosciuto come ballo del candelabro, fino ad arrivare al tribal e al burlesque. Finale a sorpresa, con una parte della formazione che interpreterà una coreografia che vuole fondere la danza del ventre con il rondò veneziano. L'ingresso è libero.

Gallery