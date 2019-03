Serena Autieri e Paolo Calabresi portano "La Menzogna" di Florian Zeller al Circus

Martedì 12 e mercoledì 13 marzo la stagione teatrale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” di Pescara prosegue con 'La Menzogna' di Florian Zeller, spettacolo con Serena Autieri e Paolo Calabresi per la regia di Piero Maccarinelli.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Circus: la rappresentazione di martedì 12 marzo avrà inizio alle ore 21, mentre mercoledì 13 marzo è in programma la replica pomeridiana alle ore 17. Il biglietto di ingresso costa 30 € per le Poltronissime e 25 € per le Poltrone: per i soci della Stm i biglietti costano, rispettivamente, 27 € e 22 €).



La commedia costringe gli attori ad abbandonare l'arco psicologico o narrativo dei personaggi, perché di volta in volta ognuno di loro è chiamato a recitare o giocare un ruolo opposto a quello che ha vissuto nella scena precedente e deve farlo con molta leggerezza senza dare la sensazione che sta mentendo: è l'architettura della commedia che si fa carico della narrazione e l'attore deve sforzarsi di non essere più intelligente della situazione in cui si trova.