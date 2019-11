“Secondo Orfea: quando l’amore fa miracoli”, si festeggia il ventennale della casa famiglia “Il Samaritano”

Lo spettacolo di Margherita Antonelli e Marco Amato, in scena domenica 1° dicembre nella Giornata Mondiale per la lotta contro l’Aids, sarà l’occasione per celebrare il ventennale della casa famiglia “Il Samaritano”.

Come spiega don Marco Pagniello, direttore della Caritas diocesana:

«Sarà un omaggio dovuto a chi lotta contro Hiv e Aids e a chi ha lottato ma ora non è più fra noi senza dimenticare operatori e volontari che, in questi vent’anni, mossi da carità e amore per il prossimo, si sono presi e si prendono cura degli ospiti della casa famiglia. La performance offerta è un momento di svago per tutti, ma anche e soprattutto un’importante occasione per riflettere insieme su quanto a volte ci lasciamo condizionare dai pregiudizi».

E, sulla casa famiglia, aggiunge: