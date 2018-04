Sabatino Ciocca al Florian Espace con "Non So Se Ci Siamo Fraintesi Bene"

Un appuntamento da non perdere di “Assolononsolo” è quello di sabato 7 e domenica 8 aprile al Florian Espace con Non So Se Ci Siamo Fraintesi Bene - taccuino di viaggio nell’Italia che frana, testo, interpretazione e regia di Sabatino Ciocca.

Lo spettacolo riflette in chiave ironica su accadimenti, problematiche, aspirazioni e soluzioni che agitano il dibattito sociale, politico ed economico del nostro Belpaese.

L’inchiesta giornalistica, la tavola rotonda, il reportage del vissuto quotidiano, il pettegolezzo dei social sono gli strumenti che danno corpo a queste riflessioni dell’attore-narratore, a volte dette, a volte cantate, a volte colloquianti con immagini e personaggi che, evocati, appaiono sul grande schermo che fa da fondale; un blues esistenziale che mescola la voce dell’attore agli strumenti dei musicista; un concerto che volutamente alimenta la confusione imperante tra verità e finzione, spettacolo e cronaca.