Romero, il Musical: il Flaiano ospita l’opera musicale sul vescovo di San Salvador

Le compagnie riunite del Teatro San Giustino presentano, Romero, il musical. L’opera musicale, curata da Luca Pandolfi, con sceneggiatura di Amalia Bonagura, regia di Valentina Cognatti, musiche di Domenico Amicozzi e liriche di Barbara Cestoni, voluta dall’arcidiocesi di Pescara-Penne, andrà in scena a Pescara venerdì 23 marzo. L’ingresso è libero.

Non una data a caso, quella scelta dalla chiesa locale, quindi, nella vigilia del martirio del vescovo beato che sarà prossimamente proclamato santo da Papa Francesco; il 6 marzo scorso, infatti, il Santo Padre ha riconosciuto il miracolo necessario per la canonizzazione.

«L’appuntamento, inoltre, capita nel periodo di quaresima – continua Valentinetti – a ridosso della settimana santa, di venerdì, nel giorno dedicato, per tradizione, alla preghiera della Via Crucis e nonostante abbia l’aspetto ricreativo di un musical è senza dubbio un’occasione preferenziale per riflettere sull’impegno cristiano, sul servizio senza condizioni, sulla testimonianza incarnata nella realtà che viviamo e che si traduce anche nella difesa dei deboli e dei diritti umani».