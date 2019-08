'Robin Hood' al teatro comunale di Città Sant'Angelo

Siamo giunti alla conclusione di 'Tutti a Teatro! estate' a Città S.Angelo, la rassegna estiva del Florian Metateatro dedicata al Teatro Ragazzi che ha arricchito l’estate con una proposta mirata grazie alla collaborazione con il Comune di Città S.Angelo.

Ultimo appuntamento mercoledì 4 settembre alle ore 21 con il Teatro Zeta e la Compagnia Le Vaghe Stelle. Regia di Manuele Morgese e Maria Elisa Barontini; con Valerio De Angelis e Maria Elisa Barontini.

Lucidate gli archi, incoccate le frecce e preparatevi a difendere la foresta di Sherwood insieme a Robin Hood e Lady Marian! L’allegra brigata del nobile ladro è sempre disposta ad arruolare giovani amici coraggiosi, pronti a dare filo da torcere all’usurpatore re Giovanni e al suo fedele scagnozzo, il malvagio sceriffo di Nottingham! Come?

Rubando ai ricchi per dare ai poveri, naturalmente! Ma fate attenzione! Tutto è lecito per un fuorilegge come Robin Hood e, quando meno ve l’aspettate, potrebbe rubarvi… una bella risata! Lo spettacolo è un mix di prosa e teatro di figura con brevi interventi di video-proiezioni e di pupazzi/burattini. Gli attori in scena danno vita alla vicenda narrata, mantenendo costante l’interazione attiva dei bambini e del pubblico adulto presente in sala.

Dai 4 anni in su.