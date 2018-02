Al Teatro Massimo sbarca “Robin Hood Il Musical” con Manuel Frattini

Arriva al Teatro Massimo, mercoledì 14 febbraio, “Robin Hood Il Musical” (inizio alle ore 21), nella nuova versione voluta da Tunnel Produzioni e Medina Produzioni, a cura di Mauro Simone con le coreografie di Gillian Bruce. La data di Pescara è organizzata da Eventi e Concerti Live e The Mac Live.

La magia della favola e dei personaggi che le danno vita, la poesia delle musiche e delle liriche di Beppe Dati, l’utilizzo delle tecnologie di ultima generazione arricchiscono la messa in scena rendendo il pubblico partecipe a trecentosessanta gradi di questa storia senza tempo che affascinerà i più piccoli divertendo anche i grandi. Numeri e coreografie coinvolgenti, ricchi costumi ed una regia fresca e moderna fanno di questo Robin Hood un family show adatto a tutti.

Manuel Frattini, nei panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai poveri e Fatima Trotta, nel ruolo di Lady Marian, sono accompagnati in scena da: Gabriele Foschi nel ruolo del Principe Giovanni, Maurizio Semeraro per Fra’ Tuck, Andrea Verzicco in Sir Snake, Giulio Benvenuti a interpretare Little John e Federica Celio in Lady Belt; undici performer danno vita all’ensemble.

Biglietti in vendita nei circuiti TicketOne e Ciaotickets.

Prezzi

Poltronissima Vip Numerata 40.25 € c.d.p.

Poltronissima Numerata 34.50 € c.d.p.

Poltrona Numerata 28.75 € c.d.p.

Galleria Numerata 23 €

Palchi Numerati 17.25 €

Info: 328.3712302 – 360.913394