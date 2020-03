Rinviato lo spettacolo di Giorgio Panariello, ecco quando verrà recuperato

I biglietti che sono stati già acquistati in prevendita restano validi per la nuova data o potranno essere rimborsati. Per informazioni: 0871 685020 - mpcompany.it. L'attore, atteso a Pescara il 16 marzo, arriverà il 1° maggio