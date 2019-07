Rassegna teatrale "Calici al Tramonto", il programma

Il teatro al mare, questa la sfida che l’associazione pescarese Cronosfera ha lanciato per l’estate 2019. Così nasce “Calici al Tramonto – Pesce, Vino & Teatro”, una rassegna artistica e culinaria che continuerà ogni venerdì, tra il 26 luglio e il 23 agosto. Un modo per avvicinare bagnanti, residenti e turisti al teatro, per portare la cultura oltre le mura dei luoghi istituzionali ed ampliare le occasioni d’incontro tra artisti e pubblico, come Cronosfera fa da anni in Abruzzo.



Per la rassegna sono stati selezionati spettacoli rigorosamente a chilometro zero che si contraddistinguono per l’elevato livello professionale, l’adeguata leggerezza e la ragionevole durata, digeribile in un simile contesto. Dopo il successo nuovissima produzione Cronosfera intitolata “inFAME #nonfartifregare” per la regia di Nicola Pitucci, il 26 luglio sarà la volta di Massimiliano Elia con “Le favole del lupo”, un progetto pensato per omaggiare e far conoscere le opere di Stefano Benni, soprannominato “il Lupo”.

Simone Fraticelli accoglierà il pubblico il 2 agosto con una coinvolgente avventura intitolata “Niente più metafisica”, un viaggio iniziatico che lo condurrà da un capo all’altro del pianeta tra copioni, zanzare, attentati ed esorcisti. Il 9 agosto una serata dedicata al vate: “D’Annunzio in musica”, i versi del poeta pescarese e le musiche originali di Antonio Cericola faranno da sfondo a uno spettacolo firmato dai Poeticanti, nel quale la voce di Omar Marchionno sarà accompagnata dal pianoforte elettrico di Stefania Sindona e dal canto del mezzosoprano Federica Naracci.

La Compagnia Fantasma, il 16 agosto, farà riscoprire Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, grazie alle voci di Andrea Giovannucci e Daniele Bergonzi, musiche di Stefano D’Arcangelo e Alessandro Giovannucci: un reading incalzante, diretto e potente in cui le storie dei personaggi compongono un quadro del quale solo alla fine si riconoscono i contorni. Una conclusione all’insegna della musica e dei Ruggenti Anni Venti, il 23 agosto, con lo spettacolo noir “All that Jazz” di e con Valentina Papagna, l’attrice pescarese sarà affiancata da Carlo Elpidio e Fabrizio Rapino, con i quali ripercorrerà il periodo del proibizionismo e degli speakeasy, raccontato attraverso le canzoni senza tempo della giovane Roxy.



A valorizzare queste serate, dallo spirito prettamente dionisiaco, sarà la squisita accoglienza del lido, che riserverà ai partecipanti le migliori delizie marinare, di cui la costa abruzzese è prezioso scrigno, unitamente ai sapori più inebrianti spremuti dalle uve.



La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata. Info: 328/6878787 - 327/8411620.